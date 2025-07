Saiba qual é a situação das jogadoras lesionadas do Inter 

Bruna Benites recupera-se de uma lesão no joelho. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter está em sua terceira semana de atividades após a reapresentação visando os próximos compromissos da temporada. Com treinos no Sesc Protásio Alves, as Gurias Coloradas se preparam para as disputas de Gauchão e Copa do Brasil.

Para essas competições, há a expectativa do retorno de ao menos duas atletas que estão no departamento médico. A goleira Bárbara, que havia sofrido com uma lesão na mão direita, está em transição para o campo e deve voltar a ficar à disposição.

A situação é a mesma da volante Gabi Morais, que vem se recuperando de lesão no joelho esquerdo. A meio-campista já faz algumas atividades junto ao grupo e é esperada nas próximas competições.

— Temos de ter um cuidado grande porque a Gabi tem uma lesão crônica. Então, o que temos feito é um grau de equilíbrio entre o que ela faz no treino e o tratamento. Então, ela participa de alguns treinamentos inteiros, em outros a gente tira. Mas a perspectiva é que ela efetivamente jogue. Estamos confiantes que no segundo semestre ela nos ajude — explicou o técnico Maurício Salgado.

Há, ainda, outras três atletas em recuperação. A centroavante Alice, oriunda das categorias de base, sofreu com lesão ligamentar no joelho esquerdo e não joga há quase dois anos. Recentemente, ela também vem participando de algumas atividades com o grupo. Mas ainda não há estimativa de retorno.

Por fim, a zagueira Bruna Benites, que trata um edema ósseo no joelho esquerdo, e a volante Julia Bianchi, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, estão totalmente entregues ao departamento médico. A defensora ainda não tem previsão de retorno. Enquanto, a meio-campista jogará apenas em 2026.

As Gurias Coloradas voltam a campo em 3 de agosto, contra o Brasil-Far, pelo Gauchão. Na Copa do Brasil, o Inter joga no dia 6, diante do 3B da Amazônia.

