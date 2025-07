Saiba quais jogadoras do Inter podem assinar pré-contrato com outros clubes

Capelinha integra lista de atletas com vínculo se encerrando. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A seis meses do final do vínculo, as atletas já podem assinar contratos com novos clubes. No Inter, esta é a realidade de 11 gurias que integram o elenco profissional.

Entre as tidas titulares, cinco jogadoras têm o vínculo se encerrando em dezembro deste ano. São elas: a goleira May, a zagueira Fefa Lacoste, a lateral-esquerda Katrine e as meio-campistas Capelinha e Rafa Mineira.

A lista ainda conta com duas jogadoras que estão no departamento médico: a zagueira Bruna Benites, que trata um edema ósseo no joelho esquerdo, e a goleira Bárbara, recuperando-se de lesão na mão direita.

A meia Mayara Vaz, que ganhou espaço com o técnico Maurício Salgado, também está na lista. Com 30 anos, a meio-campista foi utilizada em cinco jogos desde a chegada do treinador — titular nos últimos três.

Por fim, também integram a lista: a volante Pati Llanos e as laterais Lorranny e Thaini, que foram pouco aproveitadas nesta temporada.

Confira a lista completa: