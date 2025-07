Saiba quais jogadoras do Grêmio podem assinar pré-contrato com outros clubes

Giovaninha é uma das atletas que têm vínculo se encerrando em dezembro. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A seis meses do final do vínculo, as atletas já podem assinar contratos com novos clubes. No Grêmio, esta é a realidade de 23 gurias que integram o elenco profissional.

Entre as tidas titulares, a única que não têm o vínculo se encerrando é a atacante Gisele, de 18 anos. Oriunda das categorias de base, ela tem contrato com as Mosqueteiras até dezembro de 2026.

A extensa lista de encerramentos ainda conta com duas atletas que estão no departamento médico: as atacantes Maria Dias, que sofreu estiramento do ligamento colateral medial do joelho, e Brenda Woch, que rompeu o ligamento do joelho e teve de passar por cirurgia.

A meia Daniela Montoya, contratada como principal reforço do Grêmio, também tem vínculo se encerrando em dezembro. O Tricolor havia anunciado, porém, que haveria renovação automática por mais um ano mediante a atingimento de metas — essas, porém, não foram divulgadas.

Confira a lista completa: