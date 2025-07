Relembre as últimas conquistas do Brasil na Copa América 

Brasil foi campeão em oito oportunidades. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira está em busca da sua nona taça na Copa América Feminina. Em nove disputas, o Brasil já foi campeão em oito oportunidades e segue hegemônico no cenário sul-americano.

A saga por mais um título se inicia em 13 de julho, às 21h, contra a Venezuela. O jogo ocorre no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador.

Antes de a campanha brasileira começar, ZH relembra as conquistas da Seleção na competição. Os títulos vieram em: 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Copa América 1991

A primeira edição foi realizada em Maringá, no Brasil, e contou com a participação de apenas três seleções: Chile, Venezuela e Brasil.

As equipes se enfrentaram e quem somou mais pontos levantou a taça. A Seleção Brasileira venceu Chile (6x1) e Venezuela (6x0), terminou na liderança e conquistou a Copa América.

Campanha brasileira:

2 jogos

2 vitórias

12 gols marcados

1 gol sofrido

Copa América 1995

Mais uma vez, a competição ocorreu em solo brasileiro. Desta vez, em Uberlândia e com a participação de cinco seleções: Brasil, Argentina, Chile, Equador e Bolívia.

Desta vez, as equipes se enfrentaram em turno único e, depois, líder e vice-líder disputaram a final. O Brasil terminou a primeira etapa com 100% de aproveitamento e duelou com a Argentina (que só perdeu para as brasileiras) na decisão.

A final ocorreu no Estádio Parque do Sabiá, com 68 mil torcedores presentes, e terminou com vitória da Seleção Brasileira, por 2 a 0. Os gols foram de Maycon e Roseli.

Campanha brasileira:

5 jogos

5 vitórias

44 gols marcados

1 gol sofrido

Copa América 1998

Pela primeira vez, o torneio não foi realizado no Brasil. Esta edição ocorreu em Mar del Plata, na Argentina, e teve 10 seleções participantes: Brasil, Peru, Colômbia, Chile, Venezuela, Argentina, Equador, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

O formato foi no mesmo que é utilizado atualmente: seleções divididas em dois grupos e se enfrentando em turno único, com as duas melhores avançando aos matas.

Naquela edição, o Brasil goleou o Equador por 11 a 1 na semifinal e voltou a enfrentar a Argentina na decisão. O título veio, desta vez, com um sonoro 7 a 1 sobre as hermanas.

Campanha brasileira:

6 jogos

6 vitórias

66 gols marcados

3 gols sofridos

Copa América 2003

Realizada no Peru, a competição seguiu com 10 seleções na disputa: Peru, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil.

Naquela edição, a Conmebol inovou na fórmula: nove seleções foram divididas em três grupos. Apenas as líderes avançavam para o quadrangular final, onde enfrentariam o Brasil, que era o atual campeão.

Na etapa decisiva, a Seleção Brasileira bateu os três adversários e foi campeã com 100% de aproveitamento. Aquele time já tinha Marta, Formiga e Cristiane.

Campanha brasileira:

3 jogos

3 vitórias

18 gols marcados

2 gols sofridos

Copa América 2010

A edição foi realizada no Equador e, mais uma vez, teve 10 seleções participando: Equador, Argentina, Bolívia, Peru, Chile, Brasil, Colômbia, Venezuela, Paraguai e Uruguai.

Naquele ano, as seleções foram divididas em dois grupos na fase inicial e apenas os dois primeiros avançavam. Depois, no quadrangular, os times se enfrentavam em turno único e quem mais pontuasse era campeão.

O Brasil, após perder o título de 2006 para a Argentina, buscou a recuperação. Com 100% de aproveitamento, a taça voltou a ser da Seleção.

Campanha brasileira:

7 jogos

7 vitórias

25 gols marcados

2 gols sofridos

Copa América 2014

Cristiane foi a artilheira em 2014. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Mais uma vez, o torneio ocorreu no Equador e com 10 seleções na disputa: Equador, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Peru, Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Bolívia.

A fórmula foi a mesma da edição anterior e, inclusive, teve o mesmo campeão. O Brasil conquistou a taça, mas desta vez não foi de forma invicta. Ao longo da campanha, houve uma derrota para a Argentina (2x0) e um empate com a Colômbia (0x0).

Campanha brasileira

7 jogos

5 vitórias

1 derrota

1 empate

22 gols marcados

3 gols sofridos

Copa América 2018

Brasil foi campeão com 100% de aproveitamento em 2018. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

A competição foi realizada no Chile, com 10 seleções disputando o título: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

A fórmula foi a mesma das duas edições anteriores, com duas fases para definir o campeão. Desta vez, a Seleção Brasileira conquistou a taça com 100% de aproveitamento.

Campanha brasileira

7 jogos

7 vitórias

31 gols marcados

2 gol sofridos

Copa América 2022

Brasil ganhou a Copa América de 2022 sem sofrer gols. Staff Images Woman / Conmebol/Divulgação

A última edição foi sediada na Colômbia e, mais uma vez, teve 10 seleções em campo: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

A fórmula mudou nesta edição. As equipes foram divididas em grupos e se enfrentaram em turno único na primeira fase. Posteriormente, os dois melhores de cada chave avançaram às semifinais.

O Brasil venceu o Paraguai por 2 a 0, no primeiro mata. Depois, na final, fez 1 a 0 na Colômbia para conquistar sua oitava Copa América.

Campanha brasileira