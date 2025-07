Quem são as ex-jogadoras da dupla Gre-Nal que vão disputar a Copa América pelo Brasil

Zagueira Isa Haas está entre as antigas representantes do futebol gaúcho na convocação. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira contará com 23 atletas para a disputa da Copa América. Entre elas, 11 que atuam no futebol brasileiro. Nenhuma, porém, que defende as cores de Grêmio ou Inter. A competição começa nesta sexta-feira (11).

A delegação comandada por Arthur Elias, por outro lado, é composta por seis gurias que já passaram pelo futebol gaúcho. São quatro ex-Grêmio e duas ex-Inter.

ZH relembra as passagens dessas jogadoras pelo RS. Confira abaixo.

Lorena (goleira)

Lorena despediu-se do Grêmio nesta temporada. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Titular no gol da Seleção Brasileira, Lorena defendeu as cores do Grêmio por seis temporadas. Ao todo, foram 63 jogos e dois títulos do Gauchão antes de transferir-se para o Kansas City, dos Estados Unidos.

Com 28 anos, a jogadora também tem passagens por Sport e Centro Olímpico. Em relação à Seleção Brasileira, desde a chegada de Arthur Elias, Lorena já acumula 16 jogos e 17 gols sofridos.

Na última edição da Copa América, Lorena foi a goleira do Brasil na conquista do oitavo título. À época, ela não foi vazada em nenhum dos seis jogos e terminou eleita a melhor da posição na competição. O feito também entrou para a história: a primeira vez que uma goleira não sofreu gols ao longo da Copa América.

Claudia (goleira)

Claudia passou por Grêmio e Juventude. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com apenas 22 anos, a goleira Claudia disputará sua primeira competição com a camisa da Seleção Brasileira. Atualmente no Fluminense, a jogadora já passou por Grêmio e Juventude.

Natural de Pérolas D'Oeste, no interior no Paraná, a defensora recebeu sua primeira oportunidade na última temporada, quando ainda disputava a Série A-2 do Brasileirão. Com 1m86cm de altura, também chama a atenção pela estatura.

Até então, Claudia já foi convocada quatro vezes por Arthur Elias. A goleira, porém, ainda não estreou com a camisa da Seleção Brasileira.

No RS, não recebeu oportunidades para jogar com a camisa gremista. Em compensação, no Juventude, foi a titular no acesso à Série A-1 e despediu-se após 47 partidas.

Mariza (zagueira)

Mariza jogou no Grêmio de 2019 a 2021. Morgana Schuh / Grêmio FBPA

Atleta de confiança de Arthur Elias, Mariza virou zagueira com o treinador. Ainda quando comandava o Corinthians, ele apostou na mudança de posição da volante. E obteve sucesso. Tanto é que, agora, a maranhense irá para sua primeira Copa América.

Com 23 anos, Mariza defendeu as cores do Grêmio por três temporadas. Ao todo, disputou 41 jogos, com nove gols e nove assistências antes de transferir-se para o Corinthians.

Desde que Arthur Elias assumiu a Seleção, a zagueira já foi convocada cinco vezes e esteve em campo em cinco oportunidades.

Isa Haas (zagueira)

Isa Haas é a atleta que mais vezes defendeu as cores do Inter. Juliana Zanatta / Inter/Divulgação

Outra novidade do novo ciclo, a zagueira Isa Haas vem se consolidando entre as titulares de Arthur Elias. Com passagens pelas categorias de base da Seleção, disputou a Copa do Mundo sub-17, em 2018.

Ainda com 24 anos, a gaúcha de Montenegro defende o Cruzeiro, atualmente. Mas construiu toda a sua carreira no Inter. Foram 10 temporadas pelo clube colorado, com 161 jogos e 19 gols.

Promissora, Isa Haas esteve presente em todas as convocações após os Jogos Olímpicos. Desde então, já disputou nove jogos e marcou um gol. Agora, terá a oportunidade de participar de sua primeira competição adulta com a Seleção Brasileira.

Duda Sampaio (meia)

Duda Sampaio defendeu o Inter por uma temporada. João Callegari / Sport Club Internacional/Divulgação

Cada dia mais consolidada como titular da Seleção, a meia Duda Sampaio também é uma das atletas de confiança de Arthur Elias. Inclusive, foi com o treinador que chegou a atuar mais recuada no meio de campo, como uma volante.

Com 24 anos, a jogadora do Corinthians foi 12 vezes convocada por Arthur Elias, e esteve em campo em 25 jogos. A Copa América será sua quarta competição adulta pela Seleção. Antes, também participou de Copa América 2022, Copa do Mundo 2023 e Olimpíadas 2024.

No futebol gaúcho, defendeu as cores do Inter em 2022. À época, foram 25 jogos, com cinco gols marcados e 14 assistências.

Luany (atacante)

Luany jogou pelo Grêmio em 2022. Morgana Schuh / Grêmio/Divulgação

Outra que precisou de apenas uma temporada em Porto Alegre para destacar-se foi a atacante Luany. Com 22 anos, começou a receber oportunidades na Seleção recentemente. Ao todo, são quatro convocações, três jogos e um gol.

Agora, ela terá a oportunidade de disputar sua primeira competição profissional pelo Brasil. Em 2022, também havia participado da Copa do Mundo sub-20, quando a seleção conquistou o bronze.