Quem os times gaúchos podem enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil Feminina

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil Feminina serão definidos nesta terça-feira (8). A partir das 14h30min, na sede da CBF, será realizado o sorteio que indicará os embates .

O RS segue com quatro times na disputa: Brasil de Farroupilha, Grêmio, Inter e Juventude. Apenas o primeiro esteve em campo nas duas etapas anteriores, quando eliminou Itacoatiara-AM e Toledo.

Agora, os gaúchos podem enfrentar desde times do primeiro escalação do futebol brasileiro, como o Corinthians, até equipes que disputaram a Série A-3 e não subiram, como o Operário-MS. Todos os 32 times serão colocados no mesmo pote e a sorte definirá os embates.