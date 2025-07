Quem é Isa Haas, a única gaúcha que vai disputar a Copa América

Isa Haas é titular na zaga da Seleção. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Em busca da nona taça da Copa América, a Seleção Brasileira contará com a estrela de uma gaúcha no elenco de Arthur Elias. A zagueira Isa Haas, de 24 anos, será a única representante do Rio Grande do Sul na disputa da competição.

Natural de Montenegro, cidade com cerca de 64 mil habitantes, a defensora foi formada na base do Inter. Foram 10 temporadas no Colorado antes de transferir-se para o Cruzeiro.

Os números a colocam na história do clube. Ainda em 2017, quando houve a primeira peneira para retomada do departamento feminino, Isa Haas foi uma das atletas selecionadas.

Goleadora no Colorado

Além disso, são 161 jogos com a camisa do Inter, que a tornam a atleta que mais vezes defendeu o clube desde a reabertura. Isa Haas ainda marcou 19 gols, tornando-se a zagueira que mais vezes balançou as redes pelo Colorado.

Não bastasse isso tudo, a defensora também ajudou o time gaúcho a chegar à elite do Brasileirão Feminino. O acesso veio em 2018 e Isa Haas era titular na zaga. À época, sua parceira era Sorriso — hoje está no Flamengo.

Em 10 anos, a jogadora também conquistou cinco títulos gaúchos e um da Ladies Cup. Além de ter sido vice-campeã brasileira e ter participado da primeira Libertadores Feminina da história colorada.

Passagem pelo Sevilla

Ao longo desse período, porém, Isa Haas chegou a transferir-se para o futebol espanhol.

Em 2019, defendeu as cores do Sevilla por cinco jogos. Foram cerca de seis meses por lá até o retorno ao Inter.

Ida ao Cruzeiro

Isa Haas é titular e chegou a ser capitã do Cruzeiro em alguns momentos. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

Com isso, o encerramento de vínculo com o Colorado ocorreu apenas ao final de 2024. O interesse do Cruzeiro, com um olhar atento ao futebol feminino, fez com que Isa Haas aceitasse um novo desafio para a temporada.

Rapidamente, a zagueira conquistou seu espaço no clube mineiro. Titular em 14 dos 15 jogos do Brasileirão (só esteve fora uma vez, por suspensão), chegou a assumir a braçadeira de capitã em alguns momentos.

Agora, ela seguirá a caminhada junto às Cabulosas em busca do primeiro título brasileiro. O Cruzeiro enfrentará o Bragantino nos mata-matas.

Oportunidades na Seleção

Isa Haas foi chamada todas as vezes após os Jogos Olímpicos. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Com o início de um novo ciclo, após a disputa dos Jogos Olímpicos, Isa Haas entrou no radar de Arthur Elias. Desde então, esteve presente em todas as convocações, acumulando nove jogos e um gol com a camisa brasileira.

Agora, porém, a zagueira viverá seu primeiro grande desafio pela Seleção. Após disputar a Copa do Mundo sub-17, em 2018, a Copa América marcará o início de sua história com a camisa principal do Brasil.

Ficha de Isa Haas