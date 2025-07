Por que o Gauchão Feminino vai ter apenas cinco times em 2025?

Gauchão Feminino se inicia em 1º de agosto. William Anacleto / FGF/Divulgação

O Gauchão Feminino de 2025 será o menor desde que a competição passou a ser organizada pela FGF, ainda em 2018. Nesta temporada, apenas cinco times estarão em campo. Brasil-Far, Flamengo de Tenente Portela, Grêmio, Inter e Juventude buscarão o título estadual.

Em relação à última edição, são quatro equipes a menos. Futebol com Vida, Elite, Juventude Dr. Salomé Goulart e Vidal Pro optaram por não disputar o torneio neste ano.

Leia Mais Com apenas cinco equipes, FGF divulga regulamento e tabela básica do Gauchão Feminino

As justificativas são similares e passam pela falta de apoio financeiro. Um dos clubes consultados afirmou que, no ano passado, a FGF forneceu ajuda de custo de apenas R$ 20 mil.

— No ano passado, participamos das três competições (adulto, sub-15 e sub-17), mas tivemos muitas despesas. Ficou insustentável jogarmos novamente. Infelizmente, a ajuda de custo que a FGF fornece não consegue suprir as despesas para disputar o Gauchão — explicou Deiner Salomé Goulart, presidente do Juventude Dr. Salomé Goulart.

A explicação vai ao encontro do que diz o Vidal Pro. O clube optou pelo fechamento do departamento feminino após a última temporada.

— As atletas não foram para a última partida, contra o Juventude, no ano passado. Por conta disso, tomei uma multa e fechei o departamento feminino. E também tem o pouco apoio da FGF. Sempre faltava dinheiro — afirmou Alex Vidal, presidente do Vidal Pro.

O Elite, por outro lado, está impedido de registrar atletas no BID da CBF. Por conta disso, não tem elenco para a disputa do Gauchão Feminino.

— O motivo principal é que o Elite está impedido de participar devido a uma dívida trabalhista que impediu inscrições de novas atletas. Todas as jogadoras que estão no elenco estão com seus contratos vencidos. Além disso, tem os altos valores que o clube iria gastar tendo que fazer viagens desgastantes — justificou Marli Lourenzon, técnica e responsável pelo futebol feminino do Elite.

Marli também deixou uma sugestão para a evolução do futebol feminino gaúcho:

— A dupla Gre-Nal e o Juventude jogam o Brasileirão e já vem embalados do campeonato. Enquanto os outros times montam equipes às vésperas do campeonato. Teríamos de ter um campeonato no primeiro semestre, com mais equipes, e regionalizado, buscando novas equipes para fazermos um campeonato maior.

O Futebol com Vida, que disputou as duas últimas edições do Gauchão, também foi procurado pela reportagem. Mas não respondeu aos contatos até a publicação desta matéria.

O que diz a FGF?

A reportagem de ZH contatou a entidade a respeito do assunto, que justificou ser "uma decisão dos clubes para voltar no ano que vem com mais força".

A FGF ainda confirmou que os valores destinados aos clubes, no ano passado, eram cerca de R$ 20 mil. A entidade afirma que também custeia arbitragem, taxas, bolas e registros de atletas.

Confira a nota na íntegra

É uma decisão dos clubes para voltar no ano que vem com mais força.

O Vidal Pro e Juventude Salomé faziam filiação temporária para a disputa do Gauchão Feminino e este ano optaram por não jogar para se reestruturar.

O Elite está com problemas de ordem administrativa, não pode registrar atletas por ordem judicial. E o Futebol com Vida não jogou a Série A-2 do masculino também porque optou por uma reestruturação.

Sobre as razões das desistências, elas demonstram dois pontos importantes. Primeiro, que os clubes ainda precisam desvincular os resultados e situações desfavoráveis na equipe masculina e ter um planejamento estratégico exclusivo para suas equipes femininas.

Segundo, que o Futebol Feminino vem aumentando sua credibilidade, competitividade e profissionalização, deixando de ser um esporte amador, e necessitando cada vez mais de melhores estruturas e gestões para seguir avançando dentro do cenário atual que já é muito promissor.

Gauchão desde que começou a ser organizado pela FGF

2025

Cinco times: Brasil-Far, Flamengo de Tenente Portela, Grêmio, Inter e Juventude.

2024

Nove times: Grêmio, Inter, Juventude, Brasil-Far, Futebol com Vida, Elite, Flamengo de Tenente Portela, Juventude Dr. Salomé Goulart e Vidal Pro.

2023

Dez times: Grêmio, Inter, Juventude, Flamengo de Tenente Portela, Brasil-Far, Elite, Cruzeiro, Futebol com Vida, Vidal Pro e Guarany-Ba.

2022

Nove times: Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela, Elite, Guarany-Ba, Juventude, Oriente, Brasil-Far e Vidal Pro;

Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela, Elite, Guarany-Ba, Juventude, Oriente, Brasil-Far e Vidal Pro; *O Adergs também constava como participante, mas desistiu antes de o campeonato se iniciar.

2021

Oito times: Grêmio, Brasil-Far, Pelotas, Guarany-Ba, Inter, Flamengo de Tenente Portela, Elite e Juventude.

2020

Seis times: Inter, Brasil-Far, João Emílio, Grêmio, Estrela e Oriente.

2019

Seis times: Inter, Grêmio, Brasil-Far, Oriente, João Emílio e Atlântico.

Inter, Grêmio, Brasil-Far, Oriente, João Emílio e Atlântico. *O Atlântico disputou apenas a segunda partida, e deu WO nos últimos jogos.

2018