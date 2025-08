Por que o Gauchão Feminino não terá premiação em 2025?

A reportagem de Zero Hora contatou a entidade acerca dos motivos para a falta de premiação . De 2022 até 2024, os três primeiros colocados ganhavam um valor simbólico . No ano passado, o prêmio para o campeão foi de R$ 28.750 .

De acordo com a FGF, os R$ 4.875,00 serão entregues a clubes mandantes e visitantes em todos os jogos do Gauchão Feminino, sejam eles da primeira fase ou dos mata-matas. Com isso, as equipes que chegarem à decisão receberão R$ 58,5 mil da FGF.