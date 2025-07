Os bastidores da demissão de dirigente campeã brasileira pela base feminina do Grêmio

Sandra, última à esquerda, foi desligada do clube. Alessandra Torres / Staff Images Woman/ CBF

O Grêmio demitiu, na última quinta-feira (11), a diretora de futebol feminino das categorias de base, Sandra Dalmas. A profissional fez parte da retomada do departamento e esteve à frente de todas as conquistas das categorias sub-15, sub-17 e sub-20.

O desligamento tornou-se público por meio de uma publicação de Sandra nas redes sociais. Ainda na noite de quinta-feira, a dirigente despediu-se do clube.

"É com um misto de tristeza e gratidão que me despeço de vocês. Começamos nosso projeto no campo de muita areia e pouca grama, de pouca disponibilidade de bolas e uniformes. Sem um departamento de Fisioterapia e nenhum equipamento.

Daquele início até hoje, dia 10 de julho de 2025, foram muitas lágrimas mas muito mais sorrisos e conquistas", escreveu nas redes sociais.

Sandra comandou o departamento na conquista do único título nacional do feminino do clube: o Brasileirão sub-17, construído com campanha invicta, ainda em 2023. Além disso, também foi a dirigente nas taças por Gauchão sub-15 e sub-17, ambos em 2024.

A reportagem de ZH contatou a assessoria do clube para buscar esclarecimentos sobre a demissão, mas o Grêmio disse que não irá se posicionar. A dirigente também foi procurada e disse que, neste momento, prefere não se manifestar.

Distanciamento base x profissional

Recentemente, algumas questões chamaram atenção na relação do trabalho do profissional com a base no Grêmio. Nas disputas dos dois últimos Gre-Nais pelo sub-20, que terminaram com derrota gremista, o Colorado contou com a participação de todas as atletas integradas ao profissional que tinham idade para a disputa. No Tricolor, a situação foi distinta.

As atacantes Gisele, de seleção sub-20, e Julia Martins não foram liberadas para a disputa. A reportagem também contatou o clube a respeito dessa questão e não obteve retorno. Já que, até agosto, o elenco profissional não tem competições a disputar.

Além disso, enquanto o Inter contou com seus dirigentes do elenco profissional presentes nas disputas dos dois clássicos. O Grêmio, por outro lado, tinha apenas Sandra acompanhando a delegação. Nenhuma das representantes do time principal se fez presente nos Gre-Nais.

Títulos da gestão