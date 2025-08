O que você precisa saber sobre o Gauchão Feminino, que se inicia na próxima sexta

Gauchão Feminino se inicia em 2 de agosto. William Anacleto / FGF/Divulgação

O Gauchão Feminino se inicia na próxima sexta-feira (1º), com a participação de cinco times. A final está prevista para 24 de novembro.

Nesta temporada, Grêmio, Inter, Juventude, Brasil-Far e Flamengo de Tenente Portela vão jogar a competição. Pela diminuição no número de participantes também houve uma mudança na fórmula de disputa.

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.

As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.

A primeira rodada terá início nesta sexta-feira (1º), com Brasil-Far e Inter se enfrentando às 19h30min, nas Castanheiras, em Farroupilha. O outro jogo, entre Juventude e Grêmio, foi adiado e será realizado apenas em 13 de agosto, às 15h, no Sesi, em Caxias do Sul.

Como há número ímpar de times, em cada rodada um deles folgará. Na inicial, será o Flamengo de Tenente Portela.

Transmissão

A FGF ainda não confirma transmissão dos jogos. Além disso, em regulamento, a entidade proíbe que os clubes transmitam as partidas:

"É expressamente proibida a captação, fixação e/ou retransmissão, por televisão, streaming, internet ou qualquer outra mídia dos jogos do Gauchão Feminino 2025 pelos clubes, tendo em vista que a FGF é a única detentora do certame, por força do disposto no seu Estatuto e, conforme Artigo 159 da Lei 14.597/23", diz o artigo 46.

Premiações

A FGF informou que, neste ano, não haverá premiação em dinheiro no Gauchão Feminino.

Vaga em disputa

Como Grêmio, Inter e Juventude têm vagas asseguradas na Série A-1 do Brasileirão Feminino de 2026, o time que tiver melhor colocação entre Flamengo de Tenente Portela e Brasil-Far se garantirá na Série A-3 do ano que vem.

Inscrição de atletas

Os clubes podem inscrever atletas para a disputa do Gauchão Feminino até o último dia útil antes do início das semifinais. Levando em consideração a tabela já divulgada, o prazo se encerraria em 17 de outubro.

Apenas gurias com mais de 16 anos poderão disputar o Gauchão. Além disso, uma atleta só poderá se transferir para outro time se não tiver disputado jogos pela sua primeira equipe na competição.

Por exemplo, se uma menina inicia o Estadual pelo Brasil-Far, ela só poderá defender o Flamengo de Tenente Portela se não tiver entrado em campo pelo rubro-verde.

"A atleta que constar na Pré-Escala no Sistema GestaoWeb-CBF do jogo na qualidade de substituta e não participar dos jogos do Gauchão Feminino 2025 poderá transferir-se, com condição de jogo, para outro clube disputante da competição, até o último dia útil que anteceder o início da 2ª (segunda) Fase (semifinal). Caso na condição de substituta tenha sido penalizado nos jogos (cartão amarelo ou vermelho) e/ou condenação pela Justiça Desportiva (TJD estadual e/ou STJD), poderá igualmente ser transferida cumprindo a penalização no novo clube e desde que sejam obedecidos os prazos estabelecidos no presente regulamento", diz o artigo 26.

Cartões amarelos e vermelhos

Os cartões amarelos serão zerados ao término da primeira fase. A única exceção ocorre se atletas ou integrantes das comissões técnicas tiverem de cumprir suspensão automática na partida de ida da semifinal.

A partir dos mata-matas, os cartões amarelos não serão mais zerados.

Condição dos estádios

Os jogos só poderão ocorrer em estádios que tenham Alvará do Corpo dos Bombeiros (APPCI). A partir das semifinais, a capacidade mínima permitida será de 500 espectadores. Enquanto na final, o número sobe para 10 mil.

Tabela detalhada

1ª rodada

1/8, 15h: Brasil-Far x Inter

13/8, 15h: Juventude x Grêmio

2ª rodada

9/8, 15h: Inter x Flamengo de Tenente Portela

10/8, 15h: Grêmio x Brasil-Far

3ª rodada

16/8, 15h: Flamengo de Tenente Portela x Grêmio

17/8, 15h: Brasil-Far x Juventude

4ª rodada

23/8, 15h: Grêmio x Inter

24/8, 15h: Juventude x Flamengo de Tenente Portela

5ª rodada

30/8, 15h: Inter x Juventude

31/8, 15h: Flamengo de Tenente Portela x Brasil-Far

6ª rodada

7/9, 15h: Brasil-Far x Flamengo de Tenente Portela

7/9, 15h: Juventude x Inter

7ª rodada

14/9, 15h: Flamengo de Tenente Portela x Juventude

14/9, 15h: Inter x Grêmio

8ª rodada

28/9, 15h: Grêmio x Flamengo de Tenente Portela

28/9, 15h: Juventude x Brasil-Far

9ª rodada

5/10, 15h: Flamengo de Tenente Portela x Inter

5/10, 15h: Brasil-Far x Grêmio

10ª rodada