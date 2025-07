"Muito feliz de estar num clube grande como esse", diz lateral-direita contratada pelo Inter 

Mônica está treinando com o elenco desde a reapresentação do elenco, em 2 de julho. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A lateral-direita Mônica Bittencourt foi apresentada oficialmente pelo Inter na manhã desta quarta-feira (16). Anunciada em junho, a jogadora chega por empréstimo junto à Ferroviária até o final desta temporada.

— Muito feliz de estar aqui, num clube grande como esse, e com muita expectativa — falou, em sua primeira manifestação como atleta colorada.

Com passagens por outros grandes do futebol brasileiro, Mônica já havia trabalhado com a gerente de futebol do Inter, Luiza Parreiras, no América-MG. Isso contribuiu para sua chegada a Porto Alegre.

— Eu já tinha passado pelo América-MG. Então, eu e a Luiza já tínhamos essa relação, e foi uma das coisas que agregou para que eu estivesse aqui hoje — afirmou Mônica.

Em agosto, ela terá a oportunidade de estrear com a camisa colorada. O Inter ainda disputa Gauchão e Copa do Brasil em 2025.

— Se o atleta não tiver um pouco de ansiedade, está fazendo outra coisa. Então, tem esse nervosismo para o primeiro apito, sim — finalizou.

O próximo compromisso das Gurias Coloradas será em 3 de agosto, contra o Brasil-Far, pelo Gauchão. Na Copa do Brasil, o Inter joga no dia 6, diante do 3B da Amazônia.