Meia do Grêmio é apresentada e fala sobre características: "Sou muito aguerrida"

A meio-campista Kika Moreno , de 28 anos, foi apresentada pelo Grêmio na manhã desta quinta-feira (31). A atleta venezuelana estava no 3B da Amazônia .

Kika chega ao Tricolor com vínculo até o final desta temporada. Há, porém, a possibilidade de renovação automática até 2026 mediante o atingimento de metas.

— Não é segredo para ninguém que o futebol espanhol é muito bom, que cresceu muito, já vimos com a seleção espanhola que é uma das melhores. O futebol ali é muito tático, muito ordenado, mas aqui também é muito físico, é muito valente. Gostei muito do futebol aqui. Me chamou a atenção e espero estar aqui por muitos anos — afirmou.