Lateral do Brasil marca dois gols de falta em vitória sobre o Paraguai: "Treino quase todo o dia"

Yasmim marcou os dois primeiros gols do Brasil.

A Seleção Brasileira está classificada às semifinais da Copa América Feminina. A vitória que selou o avanço foi conquistada na noite desta terça-feira (22), com uma goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai , em Quito.

O destaque da partida ficou por conta dos dois gols de falta marcados pela lateral Yasmim, do Real Madrid. Aos 26 e aos 38 minutos do primeiro tempo, ela balançou as redes em bola parada.