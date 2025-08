Juventude contrata atacante que estava no Real Brasília para o time feminino

O Juventude contratou a atacante Dani Silva , de 36 anos, para reforçar a equipe feminina. A atleta assina com o clube alviverde até o final da temporada.

Dani Silva estava no Real Brasília desde 2019. Em 2025, a atacante disputou 14 jogos, com três gols e duas assistências. Natural de Juazeiro do Norte, em Pernambuco, ela também passou por Caiucaia-CE e Quixeramobim-CE.