Juventude acerta contratação de atacante com passagens por Grêmio e Flamengo para o feminino

O Juventude acertou a contratação da atacante Dani Ortolan , de 26 anos, para o time feminino. A jogadora assinou com até o final desta temporada.

Dani Ortolan estava no Hapoel Tel Aviv, de Israel, onde marcou 22 gols em 33 jogos. Na carreira, a centroavante também passou por Grêmio e Flamengo. Foram três temporadas no Tricolor, com 35 jogos, nove gols e duas assistências.