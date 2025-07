Inter vence o Grêmio pela terceira vez em menos de 15 dias no feminino

Joana (centro) marcou o segundo gol do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas venceram as Mosqueteiras por 2 a 0 pela segunda rodada do Gauchão Feminino sub-20. O clássico foi o terceiro da categoria em menos de 15 dias. O Inter venceu todos.

Com o resultado, as Gurias Coloradas chegam a seis pontos e mantém a liderança do Estadual. O Grêmio ainda não pontuou pela competição.

As equipes voltam suas atenções, agora, para o Brasileirão sub-20. Ambos entram em campo na quarta-feira (16) pela quinta rodada. O Grêmio enfrenta o Paysandu, enquanto o Inter duela com o Itacoatiara-AM. Os dois jogos são fora do RS.

História do jogo

O Inter dominou o primeiro tempo e construiu pelo menos cinco boas chances de sair em vantagem no clássico. A primeira oportunidade veio aos 11, quando Pietra interceptou a saída de bola gremista e serviu Joana, que exigiu boa defesa da goleira Nathy, no canto direito.

O Colorado seguiu pressionando e, aos 27, chegou com Stephanie. Desta vez, a finalização foi sobre a meta.

Os ânimos se exaltaram quatro minutos depois. Em jogada pela direita, a atacante gremista Ana Lays e a zagueira colorada Milenna foram expulsas, após lance em que sobrou cotovelada para os dois lados.

Depois disso, o Inter voltou a assustar, aos 34, com Aninha parando em Nathy. O Grêmio respondeu aos 37, em sua única chance clara do primeiro tempo. Quando Gio Ferrari cobrou falta da meia direita e mandou sobre o gol.

Ainda na etapa inicial, as Gurias Coloradas chegaram com perigo duas vezes com Gabi Inácio. Aos 39, a atacante parou na goleira gremista e, aos 45, finalizou na rede pelo lado de fora.

Dois gols em dois minutos

Clara Güell abriu o placar para as Gurias Coloradas. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Grêmio voltou para o segundo tempo com outra postura e, logo nos primeiros minutos, já apresentava mais volume de jogo. Foi assim que construiu duas boas chances aos nove minutos. Primeiro com Helô, parando em Mari Ribeiro, e depois com Allyne finalizando para cima do gol.

Quatro minutos depois, foi a vez de Luana Napoli cobrar falta pela direita e exigir que Mari Ribeiro afastasse com a ponta dos dedos.

A resposta colorada veio aos 14, na qualidade de Clara Güell. Pela direita, ela interceptou a bola, passou pela marcação e finalizou, mas colocou muita força e mandou sobre o gol.

O Inter voltou a assustar aos 18. Quando Sarah cruzou rasteiro buscando Joana no centro da área. A atacante finalizou para mais uma grande defesa de Nathy.

Foi aos 23 que o placar saiu do zero. Clara Güell venceu a marcação de Carol Quaresma e bateu na saída da goleira Nathy para estufar as redes.

No minuto seguinte, o Inter aproveitou-se do abalo gremista para confirmar a vitória. Da entrada da área, Joana limpou a marcação e finalizou de pé direito para fazer um golaço.

As Mosqueteiras tentaram responder em sequência, com Milena parando em Mari Ribeiro. E, depois, com Luana Napoli mandando no travessão.

O resto do jogo foi de controle colorado, com alguns lampejos gremistas. Assim, estava decretada a terceira vitória do Inter sobre o Grêmio em menos de 15 dias.

Gauchão Feminino sub-20 - 14/7/2025 - 2ª rodada

Grêmio (0)

Nathy; Laura (Maria Clara, 26'/2ºT), Allyne, Maria Antonia e Luana Napoli; Gio Ferrari, Adri Aldana (Carol Quaresma, INT) e Mari Pereira (Milena, INT (Yasmin, 38'/2ºT)); Lays, Luana Falconeri e Helô. Técnico: Rubens Franco.

Inter (2)

Mari Ribeiro; Duda Freitas (Duda Abreu, 37'/2ºT), Milenna, Clara Ruckert e Laura Rodrigues; Sarah, Pietra e Joana (Vanessa Arnaboldi, 15'/2ºT); Gabi Inácio (Erica Gomes, 30'/2ºT), Aninha (Yngrid Piauí, 37'/2ºT) e Stephanie (Clara Güell, 12'/º2). Técnico: David da Silva.

GOLS: Clara Güell (I), aos 23 minutos do segundo tempo, e Joana (I), aos 25 minutos do segundo tempo;

CARTÕES AMARELOS: Rubens Franco e Helô (G); Sarah (I);

ARBITRAGEM: Eugenio Zanette Gelain, auxiliado por Tais Regina Ruver e Andriele Cremonte Oliveira. O trio é gaúcho;

LOCAL: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.