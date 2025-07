Inter vence o Grêmio e encaminha classificação no Brasileirão Feminino sub-20

Inter venceu o segundo clássico pelo Brasileirão Feminino sub-20. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem invictas em Gre-Nais na temporada. Em reencontro com o Grêmio, após vencer o clássico da última quinta-feira (3), o Inter voltou a triunfar sobre o maior rival. O 2 a 0 teve gols de Danny Teixeira e Joana, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Com os três pontos, o time comandado por David da Silva chegou aos 12 e se isolou ainda mais na liderança do Grupo C. Agora, até um empate na próxima rodada garante a classificação antecipada do Colorado aos mata-matas.

Ao Grêmio resta buscar o avanço como um dos melhores segundos colocados. Para isso, além de fazer a sua parte, o Tricolor também terá de secar os adversários de outros grupos.

Pelo Brasileirão sub-20, os times voltam a campo apenas na próxima quarta-feira (16). Antes disso, no domingo (13), as equipes realizarão o terceiro clássico em menos 15 dias. O Gre-Nal terá mando do Grêmio e será realizado no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, a partir das 15h.

Etapa inicial zerada

Equipes empataram sem gols na primeira etapa. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio iniciou a partida detendo a posse de bola e tentando tomar o controle do jogo. Enquanto o Inter aproveitava-se dos erros do rival para construir suas chances em velocidade.

Foi assim que, aos 13, as Gurias Coloradas chegaram em perigo pela primeira vez. Em boa jogada de Aninha pela direita, Danny Teixeira finalizou, mas Josi conseguiu espalmar. No rebote, Gabi Inácio devolveu a bola para a camisa 10 que, desta vez, mandou para fora.

A resposta das Mosqueteiras veio aos 16, na qualidade individual de Helô. A centroavante se antecipou à zagueira Sarah, conseguiu interceptar a bola no corredor direito e, vendo Mari Ribeiro antecipada, tentou encobrir. A bola, porém, foi fraca e parou nas mãos da goleira colorada.

O Grêmio seguiu insistindo e, aos 24, exigiu que a lateral Erica tirasse em cima da linha a finalização de Isabeli. Na sequência do lance, a bola ainda sobrou para Adri Aldana arriscar praticamente da entrada da área. Mari Ribeiro espalmou, mas a bola escapou e quase morreu no fundo das redes. A goleira salvou em cima da linha, em lance que gerou reclamações do lado tricolor.

O Inter, por sua vez, abusava da velocidade de Gabi Inácio e Aninha para responder ao ímpeto gremista. Foi assim que exigiu mais uma defesa da goleira Josi, aos 34, após finalização de Joana.

Antes que a etapa inicial se encerrasse, a estrela de Erica voltou a brilhar. Após cobrança de escanteio, a lateral apareceu para salvar em cima da linha e garantir o empate momentâneo, aos 41.

Reta final com vantagem colorada

Inter, de Myka, buscou a vitória no segundo tempo. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A segunda etapa começou com o Inter ditando o ritmo e o Grêmio tendo os contra-ataques a seu favor. A primeira boa chance veio aos 9, quando Bianca Martins lançou bola à Gabi Inácio na área. A atacante finalizou, mas parou em defesa de Josi.

Quatro minutos depois, porém, a goleira gremista não conseguiu impedir o Inter de balançar as redes. Após cobrança de falta de Erica, a bola sobrou para que Danny Teixeira vencesse Josi e apenas desse um toquezinho com o pé direito para o fundo das redes.

Mesmo à frente, o Inter não abria mão do jogo e foi assim que conseguiu ampliar, aos 16. Após cobrança de escanteio de Erica Gomes, Bianca Martins cabeceou para que Joana ampliasse o placar, em finalização de direita.

As Gurias Coloradas seguiam com domínio completo do jogo e, aos 23, quase marcaram o terceiro. Em cobrança de escanteio de Erica, a goleira Josi deu um tapa na bola para impedir o gol olímpico.

A resposta gremista só veio aos 30, com Ana Lays vencendo a marcação de Aninha e finalizando para grande defesa de Mari Ribeiro, com os pés. Sete minutos depois, a atacante teve nova chance, mas desta vez mandou para fora.

Mas de nada adiantou. A reação tardia do Tricolor não foi capaz de impedir a segunda vitória colorada em uma semana.

Brasileirão Feminino sub-20 - 10/7/2025 - 4ª rodada

Grêmio (0)

Josi; Ana Vidal (Luiza Madureira 29'/2ºT), Allyne, Maria Antônia e Luana Napoli; Gio Ferrari (Laura, 11'/2ºT), Adri Aldana (Milena, 20'/2ºT) e Luana Falconeri (Mari Pereira, 29'/2ºT); Ana Lays, Isabeli (Jamille, INT) e Helô. Técnico: Rubens Franco.

Inter (2)

Mari Ribeiro; Duda Freitas (Yngrid Piauí, 29'/2ºT), Sarah Maciel, Bianca Martins e Erica Gomes; Pietra, Myka (Vanessa, 41'/2ºT) e Danny Teixeira (Milenna, 41'/2ºT); Gabi Inácio (Nath, 41'/2ºT), Aninha e Joana (Stephanie, 33'/2ºT). Técnico: David da Silva.

GOLS: Danny Teixeira, aos 13, e Joana, aos 16, do segundo tempo;

CARTÕES AMARELOS: Ana Vidal, Gio Ferrari e Luana Napoli (G); Sarah (I);

ARBITRAGEM: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Estefani Adriati Estrela da Rosa e Ariela Duarte da Silveira. O trio é gaúcho.