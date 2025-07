Inter vence o Grêmio e assume liderança isolada no Brasileirão Feminino sub-20

O Inter venceu o Grêmio por 1 a 0 no clássico válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino sub-20. A atacante Joana marcou o único gol do duelo, ainda no primeiro tempo, em duelo realizado nesta quinta-feira (3), no Sesc Protásio Alves, de Porto Alegre.

Com o triunfo, as Gurias Coloradas chegam aos nove pontos e assumem a liderança isolada do Grupo C. As Mosqueteiras, por sua vez, caíram para a segunda colocação, com seis pontos.

As equipes se reencontram na próxima quinta-feira (10), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Na fase inicial, apenas os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados avançam aos matas.

Primeira etapa

Quando as equipes ainda se estudavam, o Inter conseguiu abrir o placar. Logo aos seis minutos, Erica cobrou lateral buscando Joana, que dominou, invadiu a área e bateu de pé direito, quase sem ângulo, para vencer a goleira Josi.

A partir de então, atrás no placar, o Grêmio tentava correr atrás do prejuízo e levar algum perigo à meta defendida por Mari Ribeiro. Mas tinha pouco sucesso. As duas vezes em que chegou mais próximo do empate, teve de contar com o ímpeto de Ana Lays. Primeiro, parando na goleira do Inter. E, depois, finalizando muito próximo do travessão.

O Inter, por sua vez, ainda construiu duas boas chegadas na etapa inicial: Aninha cobrou escanteio e Sarah cabeceou muito próximo da trave, aos 31. E, dois minutos depois, Danny Teixeira bateu, a goleira Josi defendeu e deu o rebote. Com a goleira já vendida, Joana finalizou, mas para fora.

Reta final

O Inter voltou para o segundo tempo querendo decidir o jogo e, logo nos primeiros minutos, teve chances para tal. No minuto inicial, Erica cobrou escanteio e Sarah cabeceou, exigindo grande defesa de Josi, com a mão direita.

O lance mais polêmico ocorreu aos 2 minutos. Aninha foi derrubada na área e a árbitra Andressa Hartmann assinalou pênalti. Em conversa com a equipe de arbitragem, porém, a juíza voltou atrás e entendeu como lance normal, gerando reclamações do Colorado.

O Grêmio, por sua vez, seguia contando com a qualidade individual de Ana Lays para levar perigo. Aos 10, a atacante avançou em velocidade pela esquerda, passou por duas marcadoras e finalizou. Mas mandou na rede pelo lado de fora.

Mesmo à frente no placar, era o Inter quem tinha o domínio e construía as melhores oportunidades. Foi assim que quase ampliou, aos 35. Após bola alçada à área, Joana cruzou rasteiro para que Yngrid Piauí, sozinha e com o gol livre, pegasse mal na bola, desperdiçando grande chance de confirmar a vitória.

Nos acréscimos, o Grêmio tentou ensaiar uma reação, em busca do gol de empate. Mas não levou perigo ao gol de Mari Ribeiro. Com isso, estava confirmada a vitória colorada no clássico.

Brasileirão Feminino sub-20 - 3ª rodada - 3/7/2025

Inter (1)

Mari Ribeiro; Duda Freitas, Milenna, Bianca Martins e Erica Gomes; Sarah Maciel, Pietra e Danny Teixeira (Stephanie, 31'/2ºT); Gabi Inácio (Yngrid Piauí, 31'/2ºT), Aninha e Joana. Técnico: David da Silva.

Grêmio (0)

Josi; Allyne, Maria Antônia (Luiza Madureira, 16'/2ºT), Luana Napoli e Ana Vidal; Gio Ferrari, Luana Falconeri (Adri Aldana, 39'/2ºT) e Maria; Ana Lays, Jamille (Kallyni, INT (Helô, 27'/2ºT)) e Milena (Isabeli, 26'/2ºT). Técnico: Rubens Franco.

GOLS: Joana (I), aos 6 minutos do primeiro tempo;

CARTÕES AMARELOS: Milenna, Sarah e Gabi Inácio (I); Jamille (G)

ARBITRAGEM: Andressa Hartmann (RS), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS);