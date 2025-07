Inter goleia o Vasco e encaminha classificação no Brasileirão Feminino sub-17

Inter venceu mais uma no Brasilerão Feminino sub-17. Dikran Sahagian/Vasco / Divulgação

As Gurias Coloradas seguem com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino sub-17. Em partida realizada na tarde deste sábado (5), o Inter venceu o Vasco por 3 a 0, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O duelo foi válido pela quarta rodada e teve gols de Laura, Isadora e Nathi.

Com o resultado, o time do técnico David da Silva chegou aos 12 pontos e manteve a liderança isolada do Grupo A. São seis a mais do que o vice-líder, o que encaminha a classificação colorada aos mata-matas.

Caso pontue diante do Paysandu, no dia 13 de julho, às 15h30min, fora de casa, o Inter estará classificado com uma rodada de antecedência. Na fase inicial, apenas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados avançam.

Próximos jogos do Inter