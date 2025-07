Inter goleia o Paysandu e garante classificação antecipada no Brasileirão Feminino sub-17

Gurias Coloradas fizeram 7 a 0 no Paysandu. - / Divulgação/Inter

O Inter está classificado aos mata-matas do Brasileirão Feminino sub-17. A vaga antecipada foi garantida neste domingo (13), com a vitória por 7 a 0 sobre o Paysandu, no Mangueirão, em Belém.

Os gols do triunfo foram marcados por Laurinha, Natalia Barros, Laura Schroll, Katguria, Duda Stumpf, Lara Lay e Joana Spadetto.

Com o resultado, as Gurias Coloradas chegaram aos 15 pontos e mantiveram a liderança isolada do Grupo A. Agora, a uma rodada do final da fase classificatória, o time gaúcho não pode mais ser ultrapassado pelos rivais. Portanto, está entre os oito times que vão às quartas de final.

O Inter fecha a primeira fase no próximo sábado (19), às 15h, diante do Paraná. O duelo será realizado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Fórmula de disputa

As equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas: os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

Campanha do Inter até agora

Paraná 0x14 Inter

Inter 16x0 Paysandu

Inter 2x1 Vasco

Vasco 0x3 Inter

Paysandu 0x7 Inter

Próximo jogo do Inter