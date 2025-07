Inter goleia o Paysandu e conhece adversário dos matas no Brasileirão Feminino sub-20

Vanessa Arnaboldi marcou um dos gols sobre o Paysandu. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas golearam o Paysandu, por 9 a 0, pela última rodada da fase classificatória no Brasileirão Feminino sub-20. O duelo foi realizado na tarde desta quinta-feira (24), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

O grande destaque ficou por conta da atacante Myrelle, com dois gols. Além dela, Stephanie, Vanessa Arnaboldi, Yngrid Piauí, Duda Stumpf e Emilly Freitas também balançaram as redes. Foram, ainda, dois gols contra.

Com a goleada, as Gurias Coloradas encerraram a primeira fase com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo C. Ao todo, foram 39 gols marcados e nenhum sofrido.

Agora, o Inter se prepara para enfrentar a Ferroviária nas quartas de final. Serão duas partidas para definir o classificado. O Colorado, com melhor campanha, decidirá a vaga em casa.

A tabela detalhada ainda não foi divulgada. No entanto, a expectativa é que os jogos ocorram em 31 de julho e 7 de agosto.

Campanha do Inter

6 jogos

6 vitórias

0 empates

0 derrotas

39 gols marcados

0 gols sofridos

100% de aproveitamento