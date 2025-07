Inter goleia o Paraná e fecha primeira fase do Brasileirão Feminino sub-17 com 100% de aproveitamento

O Inter fechou a primeira fase do Brasileirão Feminino sub-17 com vitória por 9 a 0 sobre o Paraná. A partida foi realizada na tarde desse sábado (19), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

A equipe do técnico David da Silva atuou com: Valentina; Laura Schroll, Gilvania, Milena (Manuela) e Isadora Rech; Laura Kines, Katguria (Yasmin) e Duda Stumpf (Nicoli Misturini); Diullya (Natália de Barros), Yngrid Piauí (Julia Vitoria) e Laura Lorenzetti.

Com a goleada, as Gurias Coloradas encerraram a primeira fase com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo A. Ao todo, foram 51 gols marcados e apenas um sofrido.