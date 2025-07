Inter goleia o Itacoatiara-AM e confirma classificação antecipada no Brasileirão Feminino sub-20

As Gurias Coloradas confirmaram o favoritismo e golearam o Itacoatiara-AM por 6 a 0 pela quinta rodada do Brasileirão Feminino sub-20. O duelo foi realizado nesta quarta-feira (16), no Floro, no Amazonas.

Como teve de dividir suas atenções com o Gauchão sub-20, na última segunda-feira (14), o Inter disputou a partida com o elenco sub-17. Mas isso não foi impeditivo para que a sua artilheira brilhasse.

Com a vitória, as Gurias Coloradas chegaram aos 15 pontos e abriram oito de diferença para o Grêmio, atual vice-líder do Grupo C. Sendo assim, o Inter já está garantido nas quartas de final com uma rodada de antecedência.