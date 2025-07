Inter goleia o Flamengo de Tenente Portela na estreia do Gauchão Feminino sub-20

Equipe sub-20 divide suas atenções entre Gauchão e Brasileirão. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estrearam com vitória por goleada no Gauchão Feminino sub-20. Em duelo contra o Flamengo de Tenente Portela, no último sábado (6), venceram por 6 a 3. O jogo foi realizado no Campo do Flamengo, em Tenente Portela.

Os gols do Inter foram marcados por Vanessa Arnaboldi (duas vezes), Melyssa, Joana, Erica Gomes e Natália. O Flamengo descontou com Carol, Ana Luiza e Renata Lara.

A equipe colorada foi comandada pela auxiliar-técnica Helen Oliveira e atuou com: Camilly (Valentina); Duda Abreu, Milenna (Milena), Clara e Erica Gomes; Emilly (Gabi Inácio), Vanessa Arnaboldi (Natália) e Pietra; Stephanie, Melyssa e Joana.

A equipe sub-20 volta a campo na quinta-feira (10), às 15h, pelo Brasileirão. O duelo contra o Grêmio será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Depois, os times se reencontram pelo Gauchão da categoria, no domingo (13), às 15h, no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas.