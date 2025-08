Inter goleia o Criciúma e encaminha classificação às semis do Brasileirão Feminino sub-17

Gurias Coloradas estão em ampla vantagem nas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-17. Nicolly Mesquita / Criciúma/Divulgação

O Inter encaminhou a classificação às semifinais do Brasileirão Feminino sub-17 ao golear o Criciúma fora de casa. Em duelo realizado no Estádio da Montanha, em Nova Veneza, as Gurias Coloradas venceram por 8 a 0 no último sábado (26), na partida de ida das quartas.

O grande destaque ficou por conta da atacante Laura Lorenzetti, que marcou três gols e chegou a 12 na competição. Além dela, Nathália da Rosa (duas vezes), Yngrid Piauí (duas vezes) e Duda Stumpf também balançaram as redes.

O time do técnico David da Silva atuou com Clara; Laura Schroll (Melyssa), Duda Freitas (Manuela), Duda Santana (Gilvania) e Laura Rodrigues; Martha, Katguria e Duda Stumpf (Yasmin); Nathália da Rosa (Isadora Rech), Yngrid Piauí e Laura Lorenzetti.

E agora?

Com a goleada, as Gurias Coloradas estão em situação bem favorável para avançar às semifinais. Até derrotas por sete gols de diferença garantem o Inter na próxima fase.

As equipes se reencontram no próximo domingo (3), às 15h. O jogo será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Se confirmar a classificação, o Inter enfrentará Corinthians ou Ferroviária na próxima fase. As Guerreiras Grenás venceram a ida por 1 a 0.