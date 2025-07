Inter confirma empréstimo de lateral-direita para o América-MG

O técnico Maurício Salgado explicou os motivos da saída da jogadora, que não vinha recebendo muitas oportunidades neste ano. Ao todo, foram apenas sete jogos , com um gol e uma assistência.

— A Lorranny é uma jogadora que tem potencial. Já estava aqui há um certo tempo e a gente imagina que ela precisaria de uma minutagem maior para que pudesse ou dar ao Inter uma dinâmica de retorno de campo ou efetivamente dar um prosseguimento na carreira dela. No momento, aqui, ela teria baixa minutagem — afirmou.

A lateral chegou ao Inter na temporada de 2023. Ao todo, disputou 23 jogos, com três gols e uma assistência pelo clube. Agora, como tem contrato com o Colorado apenas até o final do ano, Lorranny não atuará mais pelo clube.