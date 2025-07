Inter aplica 12 a 0 no Cruzeiro e garante liderança do Gauchão Feminino sub-20

Joana (camisa 9) é a artilheira do Gauchão sub-20. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas encerraram a primeira fase do Gauchão Feminino sub-20 com mais uma goleada. Na tarde deste domingo (20), o Inter fez 12 a 0 no Cruzeiro, em jogo realizado no RGM Sports, em Gravataí.

O destaque ficou por conta da atacante Joana, artilheira da competição, que marcou mais três gols. Além dela, Lara (duas vezes), Laura (duas vezes), Myrelle, Mel, Aninha, Yngrid Piauí e Stephanie também balançaram as redes.

Com o resultado, o Inter garantiu a liderança do Gauchão sub-20. Agora, o Colorado aguarda o encerramento da etapa classificatória para a disputa do título. A final deve ser diante do Grêmio, em jogos de ida e volta.

Quem vem?

O Tricolor é o atual vice-líder, mas ainda tem um jogo pendente pela etapa classificatória. Grêmio e Cruzeiro se enfrentam no próximo domingo (27), às 15h, na Arena do Cruzeiro, em Cachoeirinha.

As Mosqueteiras só não serão adversárias do Inter na final se forem derrotadas por goleada pelo Cruzeiro, que sequer pontuou na competição. O time do Interior precisa tirar 16 gols de saldo.

A expectativa é que a decisão do Gauchão sub-20 ocorra nos dias 3 e 10 de agosto. A tabela detalhada, porém, ainda não foi divulgada. O Inter, com melhor campanha, será mandante no segundo jogo.

Campanha do Inter

3 jogos

3 vitórias

0 empates

0 derrotas

20 gols marcados

3 gols sofridos

100% de aproveitamento