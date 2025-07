Grêmio vence o Itacoatiara-AM, mas está eliminado do Brasileirão Feminino sub-20 

Grêmio encerrou sua participação na competição sub-20. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras encerraram a participação no Brasileirão Feminino sub-20 com vitória por 3 a 0 sobre o Itacoatiara-AM. O duelo, válido pela última rodada da fase classificatória, foi realizada nesta quinta-feira (24), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Os gols gremistas foram marcados por Adri Aldana, duas vezes, e Milena. O resultado, porém, não foi suficiente para garantir a classificação.

O Tricolor chegou aos 10 pontos e foi o vice-líder do Grupo C, que teve o Inter na liderança. No entanto, apenas os dois melhores segundos colocados avançaram aos mata-matas: Santos (com 14) e Fortaleza (com 13) ficaram com as vagas.

Como fica?

O Grêmio se despede da competição com três vitórias, um empate e duas derrotas. Além de 25 gols marcados e cinco sofridos.

Agora, o Tricolor volta suas atenções para o Gauchão da categoria. O próximo compromisso ocorre no domingo (27), às 15h, diante do Cruzeiro.

Campanha do Grêmio

6 jogos

3 vitórias

2 derrotas

1 empate

25 gols marcados

5 gols sofridos