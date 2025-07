Grêmio vence o Flamengo de Tenente Portela e encaminha classificação no Gauchão Feminino sub-20

Grêmio tem três pontos no Gauchão sub-20. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio venceu o Flamengo de Tenente Portela, por 2 a 1, pela terceira rodada do Gauchão Feminino sub-20. O duelo foi realizado no Campo do Flamengo, no Noroeste do Estado, e marcou a primeira vitória do Tricolor na competição.

As Mosqueteiras balançaram as redes duas vezes com a centroavante Helô, aos 13 e aos 18 minutos do primeiro tempo. O rubro-negro descontou aos 36 da etapa final, com Mariah Eduarda.

O resultado deixa o Grêmio na vice-liderança do Estadual, com três pontos. Agora, o Tricolor está a um empate da classificação à final. O time volta a campo no domingo (27), às 15h, contra o Cruzeiro, em partida atrasada da segunda rodada.

Se avançarem, as Mosqueteiras disputarão o título com o Inter, em jogos de ida e volta. A expectativa é que a decisão ocorra nos dias 3 e 10 de agosto. Se confirmar a classificação, o Grêmio jogará o primeiro duelo como mandante.