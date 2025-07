Grêmio rescinde contrato com volante do time feminino 

Jessica Peña tinha contrato até dezembro. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou, através de nota oficial, a rescisão de contrato com a volante Jessica Peña. A atleta tinha vínculo com o Tricolor até dezembro deste ano.

De acordo com o clube, a saída ocorre por um "pedido da atleta e em comum acordo com a direção". Por conta disso, ela não cumprirá os últimos seis meses de contrato com as Mosqueteiras.

Com 30 anos, a volante colombiana estava no Grêmio desde 2022. Ao todo, foram 72 jogos, com quatro gols e cinco assistências. Além de dois títulos gaúchos (2022 e 2024) e um da Ladies Cup (2024).

Veja o que disse o Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que finalizou o vínculo com a volante Jessica Peña. A pedido da atleta e em comum acordo com a direção do departamento de futebol feminino, a finalização do seu vínculo foi antecipado.

Peña teve papel de destaque nas recentes conquistas do Clube, sendo Bicampeã Gaúcha em 2022 e 2024. Ao todo, atuou em 72 partidas com quatro gols marcados.