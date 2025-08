Grêmio goleia o Cruzeiro e se garante na final do Gauchão Feminino sub-20

O Grêmio goleou o Cruzeiro, por 13 a 0 , para garantir sua classificação à final do Gauchão Feminino sub-20 . A partida decisiva foi realizada neste domingo (27), na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha.

As Mosqueteiras balançaram as redes com Adri Aldana, Luana Falconeri (duas vezes), Vidal (quatro vezes), MC (duas vezes), Milena, Luana Napoli e Mari Pereira (duas vezes).