Grêmio faz 11 a 0 no Amazônia e fecha primeira fase do Brasileirão Feminino sub-17 com melhor ataque e defesa menos vazada

Rafa Robinson (E) e Ana Lays (D) marcaram contra o Amazônia. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio encerrou a primeira fase do Brasileirão Feminino sub-17 com mais uma goleada. Na tarde deste sábado (19), o Tricolor venceu o Amazônia por 11 a 0 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Os gols foram marcados por Rafa Robinson (duas vezes), Tefi (duas vezes), Valentina, Ana Lays (quatro vezes), Iasmym e Mari Menalda.

A equipe comandada pelo auxiliar Marcelo Mostardeiro foi a campo com: Laura (Érika); Agatha, Julia Klug, Tefi e Mari Menalda; Paula (Gabrielle), Rayssa, Ana Lays (Sarah Ferrazzo); Sthefani, Rafaela Robinson e Valentina (Iasmyn).

Com a vitória, as Mosqueteiras encerraram a primeira fase com 100% de aproveitamento. Foram 71 gols marcados e nenhum sofrido em seis jogos. Os números deram ao Grêmio a melhor campanha da etapa classificatória e a liderança do Grupo B.

Agora, o Tricolor se prepara para enfrentar o Centro Olímpico nas quartas de final. Serão duas partidas para definir o classificado. O Grêmio, com melhor campanha, decidirá a vaga em casa.

A tabela detalhada ainda não foi divulgada. No entanto, a expectativa é que os jogos ocorram em 26 de julho e 2 de agosto.

Campanha do Grêmio

6 jogos

6 vitórias

0 empates

0 derrotas

71 gols marcados

0 gols sofridos

100% de aproveitamento