Grêmio empata com o Paysandu e se complica no Brasileirão Feminino sub-20 

Grêmio disputou o jogo com sua equipe sub-17. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio se complicou ainda mais no Brasileirão Feminino sub-20. O Tricolor empatou em 2 a 2 com o Paysandu, na tarde desta quarta-feira (16). A partida, válida pela penúltima rodada da primeira fase, ocorreu no Estádio Francisco Vasques, em Belém.

As Mosqueteiras balançaram as redes com Isabeli, duas vezes, e o Papão marcou seus dois gols com Gysele.

Por conta do Gauchão sub-20, o Grêmio optou por jogar a partida com a equipe sub-17. Sendo assim, o Tricolor foi a campo com: Gabi; Tefi Calixto, Rayssa, Julia Klug e Ana Vidal; Paula, Mari Candido e Isabeli; Jamille, Rafa Robinson e Lara Mônica.

Eliminação virtual

O empate manteve o Grêmio na vice-liderança do Grupo C, com apenas sete pontos. A situação é complexa, pois apenas os dois melhores segundos colocados avançam aos mata-matas.

Para estar entre os oito, portanto, as Mosqueteiras teriam que vencer o Itacoatiara-AM e secar ao menos quatro adversários. Entre eles, Fortaleza e São Paulo, os principais rivais. Ambos já têm 10 pontos, a pontuação máxima que o Grêmio poderia alcançar.

A equipe cearense enfrenta o Recanto da Criança, que nem sequer pontuou na competição e foi derrotado pelas nordestinas por 7 a 0 na abertura do Brasileirão. Já as paulistas duelam com o lanterna do seu grupo, o Remo, que perder todos os confrontos.

Com isso, o Grêmio precisa vencer o time manauara e torcer por reações inéditas de Remo e Recanto da Criança. Além disso, o Sport (que enfrenta o Bragantino) e o Santos (que duela com o UDA-AL) também não poderiam vencer.

O último confronto pela competição ocorre em 24 de julho, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.