Grêmio e Inter iniciam disputa dos matas no Brasileirão Feminino sub-17

Grêmio e Inter estão entre os oito melhores times do Brasileirão sub-17. Rebeca Reis / CBF/Divulgação

A dupla Gre-Nal começará, neste sábado (26), a disputa das quartas de final do Brasileirão Feminino sub-17. As duas equipes começarão jogando fora de casa e decidirão as vagas às semis como mandantes.

As Gurias Coloradas jogam primeiro e, a partir das 15h, enfrentarão o Criciúma. O duelo será no Estádio da Montanha em Nova Veneza, Santa Catarina. Enquanto o confronto de volta ocorre no dia 3 de agosto, às 15h, no Sesc Protásio Alves.

Leia Mais De goleira a goleadora: a história da atacante do Grêmio que fez mais gols do que 15 times em competição da base

O time do técnico David da Silva chega à fase decisiva com 100% de aproveitamento. Nos seis jogos da etapa inicial, o Inter ainda marcou 51 gols e sofreu apenas um. A equipe colorada foi a líder do Grupo A.

Se confirmar a classificação, o Inter enfrentará Corinthians ou Ferroviária nas semifinais.

E o Grêmio?

As Mosqueteiras, por sua vez, jogam às 19h deste sábado (26). O confronto com o Centro Olímpico será no Ceret, em São Paulo. A partida de volta está marcada para 2 de agosto, às 15h, em Porto Alegre, mas sem local definido.

A equipe do técnico Rubens Franco também teve 100% de aproveitamento na fase de grupos e foi a líder do Grupo B. Além de deter o melhor ataque da competição (71 gols) e a defesa menos vazada (zero gols sofridos).

Em caso de classificação, o Grêmio duelará com Avaí Kindermann ou São Paulo nas semifinais.

O retrospecto

As duas equipes foram campeãs de todas as edições do Brasileirão sub-17. O Inter ficou com as taças em 2022 e 2024. Enquanto o Grêmio levou a melhor em 2023.

Quartas de final

Jogos de ida

26/7, 15h - Criciúma x Inter

26/7, 15h - Avaí Kindermann x São Paulo

26/7, 15h - Corinthians x Ferroviária

26/7, 19h - Centro Olímpico x Grêmio

Jogos de volta