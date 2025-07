Grêmio confirma transferência de lateral-esquerda para o Palmeiras

Raissa Bahia estava no Grêmio desde 2021 , quando chegou contratada junto ao Fluminense de Feira-BA para integrar as categorias de base. Pelo profissional, estreou em março de 2022, pelo Brasileirão.

Ao todo, foram 60 jogos, com sete gols e seis assistências, além de dois títulos gaúchos, em 2022 e 2024 . Nas redes sociais, Raissa Bahia despediu-se do Grêmio e agradeceu o clube pelos ensinamentos.

"A vida no futebol é feita de ciclos, e este chega ao fim com o coração tranquilo e cheio de gratidão. Levo comigo o respeito, as amizades e o orgulho de ter vestido essa camisa com amor e entrega. Desejo ao clube muito sucesso nos próximos desafios. Serei eternamente grata! Obrigado por tudo, Grêmio!", escreveu em parte do texto.