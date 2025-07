Grêmio anuncia contratação de meia que estava no 3B da Amazônia 

Kika Moreno é o segundo reforço do Grêmio. - / Grêmio/Divulgação

O Grêmio anunciou, nesta sexta-feira (25), a contratação da meio-campista venezuelana Kika Moreno, de 28 anos. A atleta assina até o final do ano com o Tricolor, com possibilidade de renovação automática até 2026 mediante o atingimento de metas.

No futebol brasileiro há duas temporadas, a jogadora somou 26 jogos e três gols pelo 3B da Amazônia. As informações são do portal oGol.

Na carreira, Kika Moreno também passou pelo colombiano Independiente Medellín e pelos espanhóis DUX Logroño e Deportivo La Coruña. Além de ter defendido Potros de Barinas e Deportivo Lara, na Venezuela.

Agora, a atleta terá de ser regularizada no BID da CBF para ficar à disposição para as disputas de Gauchão e Copa do Brasil. O Grêmio volta a campo em 6 de agosto, às 15h, pela competição nacional. O duelo contra o Bahia será em Salvador.

Mais um reforço

Kika Moreno é o segundo reforço anunciado pelo Grêmio. Antes dela, o Tricolor também havia confirmado a contratação da atacante Kim Campos, de 25 anos, vinda do Real Brasília.