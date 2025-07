Grêmio anuncia contratação de atacante do Real Brasília para o time feminino

O Grêmio anunciou, neste domingo (20), o primeiro reforço para o segundo semestre . Trata-se da atacante Kim Campos, de 25 anos, que estava no Real Brasília.

A atleta assina com o Tricolor até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação automática até o final de 2026 mediante o cumprimento de metas.

Natural de São Paulo, Kim Campos disputou 13 jogos, com três gols marcados no Brasileirão de 2025 . Na carreira, a atleta também acumula passagens por Athletico-PR, Cruzeiro, América-MG, entre outros.

Agora, a atacante terá de ser regularizada no BID da CBF para ficar à disposição para as disputas de Gauchão e Copa do Brasil. O Grêmio volta a campo em agosto pelas duas competições.