Grêmio abre vantagem sobre o Centro Olímpico nas quartas do Brasileirão Feminino sub-17 

Rafa Robinson marcou os três gols sobre o Centro Olímpico. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio abriu vantagem sobre o Centro Olímpico-SP nas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-17. Em duelo realizado no Ceret, em São Paulo, as Mosqueteiras venceram por 3 a 1 no último sábado (26), no jogo de ida.

O grande destaque ficou por conta da atacante Rafa Robinson, que marcou os três gols gremistas e chegou a 25 no Brasileiro. A jogadora é a artilheira isolada da competição. O Centro Olímpico, por sua vez, descontou com Luisa Teixeira.

O time foi comandado pelo auxiliar Marcelo Mostardeiro e atuou com: Mavi; Jamille (Julia Klug), Rayssa, Allyne e Tefi; Paula, Laura e Isabeli; Lays (Sarah), Rafa Robinson (Valentina) e Sthefani.

E agora?

Com a vitória, as Mosqueteiras estão em situação favorável para avançar às semifinais. Novo triunfo, empate e até derrota por um gol de diferença classificam o Grêmio.

As equipes se reencontram no próximo sábado (2), às 15h. O jogo ainda não tem local definido, mas ocorrerá com mando de campo do Tricolor.

Se confirmar a classificação, o Grêmio enfrentará Avaí Kindermann ou São Paulo na próxima fase. As Soberanas venceram a ida por 2 a 0.