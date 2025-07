Gre-Nal pelo Gauchão Feminino sub-20: escalações, onde assistir e arbitragem

Grêmio e Inter se enfrentarão na próxima segunda-feira (14), às 15h, pelo Gauchão Feminino sub-20 . O confronto ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e é válido pela segunda rodada.

As equipes se enfrentaram duas vezes nos últimos 10 dias. Os dois clássicos foram válidos pelo Brasileirão sub-20 e terminaram com vitórias do Inter: 1 a 0 e 2 a 0. Confira as principais informações sobre o terceiro Gre-Nal.