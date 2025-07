Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino sub-20: escalações, onde assistir e arbitragem

Grêmio e Inter se enfrentarão nesta quinta-feira (10), às 15h, pelo Brasileirão Feminino sub-20 . O confronto ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e é válido pela quarta rodada.

As equipes se enfrentaram na última semana, também pela competição nacional. Na ocasião, as Gurias Coloradas venceram por 1 a 0, com gol de Joana.