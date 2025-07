Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino sub-20: escalações, onde assistir e arbitragem

Algumas atletas que disputaram o Gauchão Fem sub-17 no último ano, foram integradas ao elenco sub-20 e estarão disponíveis no Gre-Nal.

Grêmio e Inter se enfrentarão nesta quinta-feira (3), às 15h, pelo Brasileirão Feminino sub-20 . O confronto ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e é válido pela terceira rodada.

Os resultados mantêm o Inter na liderança e o Grêmio na segunda posição. As duas equipes somam seis pontos. Confira as principais informações do clássico.