Ferroviária x Inter pelo Brasileirão Feminino sub-20: horário, onde assistir e prováveis escalações

Inter está invicto na competição de base. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas iniciarão a disputa das quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20 nesta quinta-feira (31), às 18h, diante da Ferroviária. O jogo de ida será na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Depois, as equipes se reencontram em 7 de agosto, às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Quem se classificar, enfrentará Santos ou Botafogo nas semifinais. Confira as principais informações da partida.

Escalações para Ferroviária x Inter

Ferroviária: Bel; Bibi, Ana Elisa, Kédima e Alice; Aninha, Fer e Hellena; Pyetra, Joicy e Livia. Técnica: Andréia Rosa.

Inter: Camilly; Duda Freitas, Milenna, Sarah (Clara Ruckert) e Erica Gomes; Pietra, Myka e Danny Teixeira; Gabi Inácio, Stephanie e Joana. Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Ferroviária x Inter

Guilherme Nunes de Santana, auxiliado por Leandra Aires Cossette e Henrique Perinelli Oliveira. O trio é paulista.

Onde assistir a Ferroviária x Inter

A Ferroviária transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Ferroviária x Inter

Ferroviária

As Guerreiras Grenás fizeram a melhor campanha do Grupo F. Ao todo, foram cinco vitórias e um empate. Além de 23 gols marcados e cinco sofridos.

A Ferroviária busca a primeira taça no Brasileirão sub-20. A melhor campanha foi em 2023, quando foi eliminada pelo Inter nas quartas de final.

Inter

As Gurias Coloradas encerraram a primeira fase com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo C. Ao todo, o time marcou 39 gols e não sofreu nenhum em seis jogos.

O Inter almeja seu terceiro título de Brasileirão sub-20. Em 2022 e 2023, a equipe conquistou suas duas taças, ambas ao vencer o São Paulo na final.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançaram aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

Nas quartas e na semifinal, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Quem somar mais pontos, avança à próxima etapa. Em caso de empate, os critérios serão: maior saldo de gols e, persistindo, disputa de pênaltis.

Na final, o campeão será conhecido em jogo único. O mando de campo será do time que tiver somado mais pontos ao longo de todo o campeonato.