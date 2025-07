Ex-goleira do Juventude comemora estreia pela Seleção: "Sempre sonhei com isso"

Claudia fez seu primeiro gol com a camisa da Seleção. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A noite de sexta-feira (25) não foi da forma com que a Seleção Brasileira esperava. Em duelo que fechava a fase de grupos da Copa Amérca, o Brasil apenas empatou sem gols com a Colômbia, em Quito.

O confronto também ficou marcado pela expulsão da goleira Lorena, ainda no primeiro tempo. A ex-Grêmio colocou a mão na bola fora da área e recebeu o cartão vermelho. Por conta disso, Claudia teve de entrar em campo.

— Muito feliz com a estreia. Sempre sonhei com isso, jogar pela Seleção. E estava preparada, a gente treina todo dia, então sempre me senti preparada para entrar em qualquer situação — comemorou.

Natural de Pérolas D'Oeste, no interior do Paraná, a goleira destacou-se na última temporada, quando ainda defendia as cores do Juventude. Foi a partir de suas atuações na Série A-2 que começou a ser convocada e chamou a atenção do Fluminense, seu clube atual.

