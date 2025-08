"Estamos trabalhando muito", afirma volante do Juventude sobre sequência da temporada, com Gauchão e Copa do Brasil Feminina

Dani Venturini foi um dos reforços contratados pelo Juventude em 2025. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude almeja terminar a temporada de forma vitoriosa. Após estrear na elite do Brasileirão Feminino e conquistar o principal objetivo (a permanência), o Alviverde terá pela frente as disputas de Gauchão e Copa do Brasil.

O próximo objetivo será na terça-feira (5), às 15h, diante do Fortaleza. O duelo pela terceira fase da competição nacional será na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

— Vamos enfrentar um adversário muito difícil e competente. O Fortaleza é um time que já subiu para a Série A do ano que vem, então não preciso falar que elas são uma boa equipe, os resultados mostram isso, mas o nosso time está trabalhando muito e tenho certeza que temos competência para enfrentá-las e sair com um bom resultado — avaliou a volante Dani Venturini em entrevista ao Resenha das Gurias.

Na Copa do Brasil, as classificações são definidas em jogo único. Sendo assim, quem vencer entre Fortaleza e Juventude estará na próxima fase. Em caso de empate, o avanço será disputado nos pênaltis.

— A gente tenta errar o mínimo possível, é um jogo que não tem segunda chance. Então, no caso de empate é pênalti. Acabamos treinando muito mais as penalidades e tentando ser o mais efetivo possível, trabalhando muito a finalização para sair com resultado positivo — afirmou.

Campeonato Gaúcho

Dani Venturini chegou ao Juventude nesta temporada, mas não demorou a conquistar seu espaço. Até então, a volante foi titular em todos os jogos do Alviverde em 2025.

Agora, terá sua primeira oportunidade de disputar o Gauchão. Gaúcha de Palmeiras das Missões, a meio-campista almeja ajudar o Juventude a voltar à final do Estadual.

— As meninas do ano passado bateram na trave de uma final. A gente neste ano tem projetado isso, o primeiro objetivo é chegar na final, e depois que a gente chegar lá, colocamos os pés no chão e pensamos em um possível título, mas sempre com o pé no chão e respeitando os adversários — avaliou.

Em 2024, o Juventude foi eliminado nas semifinais pelo Inter, após disputa de pênaltis. Neste ano, o clube busca sua quarta taça estadual (foi campeão em 2004, 2005 e 2006). O primeiro passo será em 13 de agosto, às 15h, contra o Grêmio.