Duda Sampaio valoriza vitória sobre a Venezuela, mas enfatiza: "Futebol sul-americano está evoluindo"

A vitória foi mais suada do que o esperado , mas veio na primeira rodada da Copa América Feminina. Na noite deste domingo (13), o Brasil estreou derrotando a Venezuela por 2 a 0 , no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito.

A Seleção abriu o placar com Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, no primeiro tempo. A meia Duda Sampaio, do Corinthians, confirmou a vitória na etapa final. Após o jogo, ela valorizou o resultado, mas enfatizou as dificuldades.