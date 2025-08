Dirigentes do Grêmio falam sobre saídas e chegadas de jogadoras e projetam semestre: "Confiantes"

Marianita Nascimento (E) e Karina Balestra (centro, de preto) concederam entrevista nas apresentações de Kika Moreno e Kim Campos. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio se prepara para as competições que vão ocorrer no segundo semestre. Após um Brasileirão Feminino frustrado, o Tricolor volta suas atenções para Copa do Brasil e Gauchão.

— O Grêmio está sempre aberto às questões de mudanças. Vimos potencial nas duas atletas que chegaram. Tivemos uma baixa, que foi a Peña, que é uma meio-campista. E estávamos com uma certa dificuldade nas questões de finalização, precisando de uma centroavante — avaliou a diretora de futebol, Marianita Nascimento, em entrevista coletiva desta quinta-feira (31).

Acerca da saída de Raissa Bahia, não foram divulgadas informações sobre possíveis retornos financeiros ao Grêmio. A lateral tinha contrato com o Tricolor até o final deste ano, mas transferiu-se para o Palmeiras.

— A saída da Raissa Bahia foi em comum acordo. Entendemos que temos um grupo muito forte, com peças para repor essa posição, tem meninas da base que estão se destacando muito, que são dessa posição e estão inseridas ao profissional — afirmou Karina Balestra, diretora adjunta de futebol.

Marianita Nascimento completou garantindo que o Grêmio segue atento ao mercado:

— Estamos sempre abertos ao mercado e vamos conseguir trazer, quando a gente achar as características que a gente acha válidas pela comissão técnica.

E a sequência?

Após um primeiro semestre em que foi eliminado ainda na fase inicial do Brasileirão, o Grêmio volta suas atenções para Gauchão e Copa do Brasil. As duas competições se iniciam em agosto.

— A gente não vive do passado, sempre pensamos no presente e no nosso próximo adversário. Está sendo feito um trabalho em cima desse jogo do dia 6. E, claro, em cima também do Campeonato Gaúcho. Temos grandes duelos nas próximas semanas. São jogos quase um em cima do outro, mas uma coisa é certa: o grupo está trabalhando forte e a expectativa é muito grande — completou Karina Balestra:

— O grupo está bem focado no que quer, isso é muito bom e com certeza vão vir bons resultados. Estamos bem confiantes com as novas contratações também que chegaram, com o novo trabalho, eu acredito que vai ser um grande semestre para o Grêmio.

As Mosqueteiras voltam a campo na próxima quarta-feira (6), às 15h, pela Copa do Brasil. O duelo será contra o Bahia, em Feira de Santana. Pelo Gauchão, o primeiro compromisso está agendado para 10 de agosto, em casa, contra o Brasil-Far.