Definidos confrontos das semifinais da Copa América; veja datas e horários dos jogos 

Brasil segue em busca do título.

As partidas de semifinais da Copa América Feminina começarão a ser disputadas na próxima segunda-feira (28). A Seleção Brasileira segue em busca do título.

No primeiro confronto dos matas, a Argentina enfrentará a Colômbia . O jogo está marcado para às 21h da próxima segunda, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Depois, na terça-feira (29), a Seleção Brasileira duelará com o Uruguai pela outra vaga à final. O jogo se inicia às 21h, também no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

Campanhas

A Argentina foi a líder do Grupo A, com 100% de aproveitamento. Foram seis gols marcados e um sofrido em quatro jogos. A outra seleção classificada da chave foi a uruguaia, com sete pontos. Ao longo das quatro rodadas, marcou seis gols e sofreu três.