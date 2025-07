Copa América Feminina: onde assistir aos jogos do Brasil 

A Seleção Brasileira se prepara para a disputa da Copa América Feminina . A 10ª edição será realizada no Equador, a partir desta sexta-feira (11).

O Brasil estreia no domingo (13), às 21h, contra a Venezuela. O duelo será no Estádio Gonzalo Rozo Ripalda, em Quito. Este e todos os outros jogos da Seleção Brasileira terão transmissão da TV Brasil e do SporTV.