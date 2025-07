Como ficaram as duas primeiras divisões do Brasileirão Feminino com os acessos definidos

Os participantes do Brasileirão Feminino já foram definidos para 2026.

Os participantes das duas primeiras divisões do Brasileirão Feminino estão definidas para a próxima temporada. Em 2026, a Série A-1 terá 18 equipes . Já a Série A-2 contará com 16 times.

O RS será representado por Grêmio, Inter e Juventude. Os três gaúchos garantiram a permanência na elite do Brasileirão Feminino. As novidades ficarão por conta dos acessos de Atlético-MG, Botafogo, Fortaleza e Santos.

Com isso, o estado de São Paulo segue com o maior número de participantes. Além do Santos, também disputarão a Série A-1: Bragantino, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo.